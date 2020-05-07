MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar avuçlarını yalayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
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