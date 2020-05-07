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Politika, Koronavirüs

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Enes Kaplan   | 07.05.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar avuçlarını yalayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

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