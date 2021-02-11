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Koronavirüs

MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı anlarda çekilen fotoğrafına yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."

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