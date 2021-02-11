MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı bildirildi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı anlarda çekilen fotoğrafına yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."
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