Euro
6.71
Dolar
6.16
BIST 100
113,958.20
Altın
1,650.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yapıyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

MEB, okullar için Sağlık Bakanlığınca öngörülen koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı.

Ferdi Türkten,Selma Kasap   | 26.02.2020
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar için Sağlık Bakanlığınca öngörülen koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı.

Bakanlığın sosyal medyadaki tüm hesaplarından "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı.

Mesajda, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmesi, egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmesi, okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanların sık havalandırılması gerektiği belirtildi.

Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için ellerin sık yıkanmasının önemine de işaret edilen mesajda, şu öneriler yer aldı:

"Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı. Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemli. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli.

Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun mendille kapatılmalı, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalı. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalı. Öğrencide ateş, öksürük, hapşırma, burun akıntısı gibi solunum sistemi enfeksiyonu belirtileriyle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuyla temasa geçilmeli. Belirtilerin devam ettiği dönemde öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalı. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmesine özen gösterilmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmeli."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Bakan Koca: Şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası yok

MEB okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Roma'da üst düzey Kovid-19 toplantısı yapıldı

Roma'da üst düzey Kovid-19 toplantısı yapıldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi