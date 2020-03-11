Euro
7.02
Dolar
6.20
BIST 100
100,140.00
Altın
1,658.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
logo
Türkiye, Koronavirüs

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.

Meriç Ürer   | 11.03.2020
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların fiyatlarda fahiş artış yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

AB Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi

Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı

FETÖ rüşvetle 10 bine yakın terör örgütü üyesinin soruşturma bilgisini sızdırmış

FETÖ rüşvetle 10 bine yakın terör örgütü üyesinin soruşturma bilgisini sızdırmış
İran'da fabrikalar tıbbi maske yetiştirebilmek için 24 saat çalışıyor

İran'da fabrikalar tıbbi maske yetiştirebilmek için 24 saat çalışıyor
CHP'li Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

CHP'li Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma