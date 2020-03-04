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Türkiye, Koronavirüs

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.03.2020
Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.

Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi.

Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.

Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.



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