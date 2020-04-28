Euro
7.57
Dolar
6.99
BIST 100
101,199.90
Altın
1,713.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Afrika ülkelerinden Mali ve Nijer’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 151 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi.

Fahrettin Gök,Sagip Sezginer   | 28.04.2020
Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi Fotoğraf: Fahrettin Gök/AA

Erzurum

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 151 kişi, Mali ve Nijer'den kalkan uçaklarla Erzurum'a getirildi. 

Özel kıyafetli görevlilerce uçakta ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından uçaktan indirildi. 

Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Afrika ülkelerinden Mali ve Nijer’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 151 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi. Vatandaşlar, uçaktan indirildikten sonra bagajları dezenfekte edilerek otobüslere bindirildi. ( Fahrettin Gök - Anadolu Ajansı )

Bagajları dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin bulunduğu konvoyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara götürüldü. 

Tahliye edilen vatandaşlardan Adem Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir yolculuğun ardından Erzurum'a geldiklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, her şey için çok teşekkür ederim. Orada çalıştığımız inşaat şirketi ciddi önlemler aldı, herkes şu anda karantinada. Türkiye'ye dönmek için doldurduğumuz formlar şirketimiz kanalıyla büyükelçiliğe verildi ve ülkemize döndük. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi
Madakaskar'ın Kovid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor
ABD Başkanı Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz
İtalya Başbakanı Conte: Normale dönüş için uygun koşullar yok
İletişim Başkanı Altun: Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz

Benzer haberler

Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak

Mali'de genel seçim sonuçları belli oldu

DAİB üyelerinden 186 ülkeye 432 milyon dolarlık ihracat

DAİB üyelerinden 186 ülkeye 432 milyon dolarlık ihracat
Evden çıkmayan üniversite öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor

Evden çıkmayan üniversite öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor
İspanya Mali'de görevli 100'den fazla askerini Kovid-19 nedeniyle geri çekti

İspanya Mali'de görevli 100'den fazla askerini Kovid-19 nedeniyle geri çekti