Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Abdullah Yıldız,Serkan Güner   | 06.05.2020
Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi Fotoğraf: Serkan Güner /AA

Kırşehir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi. ( Serkan Güner - Anadolu Ajansı )

Maldivler'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde 10 otobüsle Kırşehir'e ulaştı.

Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlayacak.

"20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur"

Öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan işçi Orhan Gayretli, Yozgatlı olduğunu, hem uçakta hem de Türkiye'ye indikleri andan itibaren güzel bir ilgi ile karşılandıklarını söyledi.

Gayretli, "Her şey çok iyiydi. Gelip giderken sosyal medyadan arkadaşlarla paylaştık. Çok güzeldi. Her şey bizim için düşünülmüş, seve seve karantinada kalacağız. Sonra da evimize döneceğiz İnşallah. 20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı
Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

Benzer haberler

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü