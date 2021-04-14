Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan #COVID19 aşılarını Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı. pic.twitter.com/HyEgvDNcCA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021