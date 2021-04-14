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Türkiye, Koronavirüs

Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 14.04.2021
Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.

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