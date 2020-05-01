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Türkiye, Koronavirüs

Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşından 99'u Çanakkale'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Burak Akay   | 01.05.2020
Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi

Çanakkale


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşından 99'u Çanakkale'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Akşam saatlerinde Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 349 kişiden 99'u sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Çanakkale'ye götürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Valiz ve kişisel eşyaları da dezenfekte edilen vatandaşlar, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yurda yerleştirildi.

AFAD ve polis ekipleri de giriş sırasında güvenlik önlemi aldı.

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