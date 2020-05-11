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Türkiye, Koronavirüs

Kuaför ve berberde en fazla 30 dakika kalma uyarısı

DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı uzmanları, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için kuaför ve berberlerin düzenli testten geçirilmesini ve 30 dakikadan uzun hizmet vermemelerini önerdi.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 11.05.2020
Kuaför ve berberde en fazla 30 dakika kalma uyarısı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İzmir

KORONAVİRÜS HABERLERİ

DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Viroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Arzu Sayıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Mart tarihinde kepenklerini kapatan 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tehdidinden korunmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti. 

Havalandırma sistemi denetiminin hijyen kuralları açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sayıner, kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması ile ortamda hava akışının sağlanabileceğini anımsattı.

Sayıner, fön işleminin de "bir katının veya sıvının gaz ortamı içinde dağılımı" anlamına gelen aeresol miktarında artışa neden olduğunu vurgulayarak, "Fön işlemi, virüslerin havaya yayılması nedeniyle tehlikeli olabilir. Her fönden sonra damlacıkların yere oturması için 10-15 dakika beklemek, yüzeyleri temizlemek ve ortamı havalandırmak gerekecektir." dedi.

Kuaförlere test önerisi

Ortamın "havalandırma sistemi" ve "çalışanların sağlık durumu" hakkında müşterilerin doğru bilgi sahibi olamayacağını vurgulayan Sayıner, şunları söyledi:

"Kuaför ve berberlerde çalışanların belli dönemlerde Kovid-19 testinden geçirilmesi tek başına yüzde 100 güvenlik sağlamasa da müşterileri rahatlatacak faktörlerden biri olacaktır. Bu öneriyi ekstrem bulanlar olacaktır. Tümüyle güvenlik sağlamaz, tedbirlerin gevşetilmesine de neden olmamalıdır. Ancak, kuaför ve berberlerin düzenli testten geçirilmesi, enfekte bireylerin yakalanması, ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Çalışanların müşterilerine testin negatif çıktığını bildirerek, kanıtlayarak çalışması yerinde olur. "

Prof. Dr. Arzu Sayıner, kuaför ve berberlerin maskesiz çalışamayacağını ancak bir maskeyi de tüm gün kullanamayacağını kaydederek, "Maske sayısında kısıtlama da olmaması lazım. Her müşteride de değiştirilebilir. Günde en az 3-4 maske değişimi uygun olur." diye konuştu. 

"30 dakika" uyarısı

DEÜ Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Biyogüvenlik Sorumlusu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Doğan ise temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin salgın döneminde "olmazsa olmaz" unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Randevu usulü çalışmanın önemine değinen Doğan, randevuyu alacak kişinin müşteriye sağlık durumu hakkında genel sorular yöneltebileceğini belirtti.

Doğan, virüsün bulaşma yolları, belirtileri gibi konularda kuaför çalışanlarının eğitim alması önerisinde bulunarak hastalık riski taşıyanlara hizmet verilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Balyaj ya da uzun işlem gerektiren saç yapım, bakımları bu dönem için uygun değil. Kuaför, berberlerde geçireceğimiz en uzun süre 30 dakika olmalı. Bu süreyi aşarsak bulaş riski de artacaktır." diyen Doğan, çalışanların sadece maske takmasının yeterli olmadığını, siperlik kullanımının da faydalı olacağını sözlerine ekledi. 

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