Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,663.44
Altın
1,686.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'u yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi.

Aziz Aslan   | 20.04.2020
Kovid-19'u yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan, pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesinde tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 aylık Faruk Osman Hamamcı, 7 aylık Büşra Açıl, 10 aylık Cennet Ceylan, 11 aylık Esra Deniz Akkoyun ve 16 yaşındaki Merve Ekinci sağlık görevlileri tarafından alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, bugüne kadar 535 hastanın kendilerine müracaat ettiğini ve 516'sının erişkin, 19'unun da pediatri hastası olduğunu söyledi.

Şu an erişkin kliniklerinde 40, yoğun bakımda ise 11 olmak üzere 51 hastanın takip edildiğini aktaran Kadiroğlu, erişkin 81 hastayı ise taburcu ettiklerini kaydetti.

Pediatri kliniklerine ise 19 hastanın geldiğini belirten Kadiroğlu, şöyle konuştu:

"Bu hastalardan 9'u pozitifti. 2'sini daha önce taburcu etmiştik. Bugün ise 5 hasta taburcu ettik. 2 hastayı ise klinikte takip ediyoruz. Bu küresel salgın tüm yaş gruplarını etkiliyor. Çocuklarda görülme oranı yüzde 2 civarında. Pediatrik yaş grubunda kronik hastalığı, bağışıklık sistemi zayıf ve akciğer hastalığı olanlar daha çabuk yakalanmaktadır. Onun dışında aşıları tamamlanmış, beslenmesi ve uykusu daha düzenli olanlar bu hastalığa karşı daha dirençli."

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatları doğrultusunda da taburcu edilen çocukların ailelerine tablet bilgisayar, bebek çantası ve dezenfektanlar hediye edildi.

Öte yandan, koronavirüs şüphesiyle gerekli önlemler alınarak ambulansla erişkin bir hastanın da tedavi altına alınmak üzere hastaneye getirildiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Putin: Rusya’da Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı

Benzer haberler

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi

Kastamonu'da pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Aydın'da yurtta karantinada kalan işçiler, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı

Aydın'da yurtta karantinada kalan işçiler, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı
Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor

Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak