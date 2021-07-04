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Koronavirüs

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada 5,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Enes Kaplan   | 04.07.2021
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada 5,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

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