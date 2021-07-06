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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Barış Gündoğan   | 06.07.2021
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı

Ankara

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