Euro
10.24
Dolar
8.39
BIST 100
1,449.82
Altın
1,876.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 281 bin 361'e ulaştı.

Orhan Onur Gemici   | 20.05.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Mayıs saat 19.45 itibarıyla 15 milyon 612 bin 758 birinci doz, 11 milyon 668 bin 603 ikinci doz aşı uygulandı. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 281 bin 361 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 646 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 852 bin 700, toplam 4 milyon 498 bin 851, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 334, ikinci doz aşı sayısı 950 bin 482, toplam 2 milyon 207 bin 816, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 47 bin 283, ikinci doz aşı sayısı 808 bin 817, toplam 1 milyon 856 bin 100 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 369 bin 195 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için 120 milyon Kovid-19 aşısını tamamlamak istiyoruz

Benzer haberler

Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı

Dünya genelinde 1 milyar 560 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
DTÖ, aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasını yeterli bulmuyor

DTÖ, aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasını yeterli bulmuyor
DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi

DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi