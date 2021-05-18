Euro
10.22
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,868.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı

Zafer Fatih Beyaz   | 18.05.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Mayıs saat 21.05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 310 bin 73'e, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 421 bin 458'e ulaştı.

Son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu. Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 731 bin 531 olarak gerçekleşti.

Dün aynı saatlerdeki verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 42 bin 41, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 184 bin 600, toplam doz miktarı ise 26 milyon 226 bin 641 olarak kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı

BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor

Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı

Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı

'Ağrıdan uyuyamıyordum, sanki sırtıma çivi batıyordu'

'Ağrıdan uyuyamıyordum, sanki sırtıma çivi batıyordu'
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor

Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor