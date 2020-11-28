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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

Kovid-19 vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

Sebahatdin Zeyrek,Mustafa Güngör   | 28.11.2020
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi Fotoğraf: Lokman İlhan /AA

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İzmirlilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Kentin bazı noktalarında, sosyal mesafe kuralı yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi. 

Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmirliler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti.

"Karşıyaka Çarşı" olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde bugün de yoğunlukta azalma olmadı. Burada kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.

Denizli

Denizli'de kentin işlek noktalarından Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Meydanda yürüyen vatandaşlardan bazılarının maskeyi doğru takmadığı görülürken, bazılarının ise sosyal mesafeye dikkat etmeden sohbet ettiği gözlendi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Atik, mesajında, "Salgın musibeti ile başa çıkmak için topyekun seferber olmalıyız. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. İnsan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltıp, maske-mesafe kuralına uyarak virüsün bulaşma hızını durdurmalıyız. Tedbirlere mutlaka riayet edelim." ifadelerini kullandı.

Uşak

Uşak’ta kentin en işlek yerlerinden İsmet Paşa Caddesi’nde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

İsmet Paşa Caddesi’nde sosyal mesafe konusunda polis ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan kentin çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarının, ayakta yolcu alıp almadığı denetlendi.

Uşaklıların maske kuralına genel olarak uydukları gözlendi. 

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