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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'kağıt reçeteler' asgari düzeyde yazılacak

Sağlık Bakanlığınca, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını içeren yazı, YÖK ve valiliklere gönderildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 02.04.2020
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'kağıt reçeteler' asgari düzeyde yazılacak

Ankara

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kağıt reçete hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile valiliklere yazı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19'un pandemik hastalık ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, kağıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

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