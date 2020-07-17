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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19, romatizmal hastalığı olan çocuklarda fazladan risk artışına yol açmıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bölümünce romatizmal hastalığı olan yaklaşık 1000 çocukta yürütülen çalışma, tedavisini düzenli sürdüren çocuklarda Kovid-19'un fazladan risk yaratmadığını ortaya koydu.

Andaç Hongur   | 17.07.2020
Kovid-19, romatizmal hastalığı olan çocuklarda fazladan risk artışına yol açmıyor Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bölümünce yürütülen çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun, tedavileri düzenli olarak yürütülen romatizmal hastalığı olan çocuklarda fazladan risk artışına yol açmadığını ortaya koydu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ile Doç. Dr. Kenan Barut, Doç. Dr. Amra Adroviç, Uzman Dr. Mehmet Yıldız ile Uzman Dr. Fatih Haşlak'tan oluşan ekip, romatizmal hastalığı olan çocuk hastalarda Kovid-19'un ilerleyişine ilişkin bir araştırma yaptı. 1000 çocuk hastayı kapsayan çalışma, uluslararası Rheumatology International dergisinde yayımlandı.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren hastalarıyla iletişimlerini sürdürdüklerini ve hastaların Kovid-19 enfeksiyonu sırasındaki risklerini değerlendirerek, risk analizlerini yaptıklarını anlattı.

Çalışmanın "kronik romatizmal hastalığı olan çocuklar" ve "otoinflamatuvar hastalıklar denilen yineleyen ateşli enfeksiyonu olan çocuklar" olmak üzere 2 ana grup hasta üzerinde yapıldığını dile getiren Kasapçopur, şu bilgileri paylaştı:

"Salgın sürecinde iki grupta yaklaşık 1000 hastamıza ulaştık. Hastalarımızın verilerini değerlendirdiğimizde, kurallara uydukları, aktif olarak tedavilerini yürüttükleri müddetçe ciddi bir sağlık sorunu ve herhangi bir sorun olmadığını saptadık. 30 dolayında hastamızda Kovid-19 enfeksiyonuyla aktif bulaş söz konusuydu. Bunların içinde hastalık geçirenler de oldu. Temel tedavilerinin yanı sıra diğer hastalıkla ilgili bütün önlemleri uyguladıklarında aktif bir hastalık bulgusu geliştirmediklerini saptadık. Hastalarımızın hepsi şu anda Kovid-19 salgınının azalmaya başladığı günlerde daha sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ancak birinci ana şartımız, önerilen tedbirleri harfiyen uygulamak; bir diğer ana şartımız da yürütmüş oldukları tedaviyi bizim önerilerimize uymak kaydıyla düzenli olarak sürdürmeleri."

"Hastalığa yakalanan çocuklarımızda seyri ciddi değil"

Doç. Dr. Kenan Barut da otoenflamatuvar hasta grubunda ailesel Akdeniz ateşi, kriyoprinopatiler ve diğer otoimmün hastalıkları olan çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonunun sıklığına, hastada seyrine bakıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Kovid-19'un çocuk romatizmal hastalıklardaki sıklığının fazla olmadığını ve hastalığa yakalanan çocuklarımızda seyrinin ciddi olmadığını gördük. Kovid-19 seyri sırasında bütün çocuklarımız iyileşti ve herhangi bir sekel kalmadı. Kullandığımız ilaçlar da ciddi bir risk artımına gitmedi. Özellikle FMF hastalığında kullandığımız kolşisin adlı ilaçta risk artışı olmadığı, hatta bazılarında tedavi için de kullanıldığını biliyoruz. ABD'de bununla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar var."

"Romatizmal hastalığı olan çocuklarda ekstra risk söz konusu değil"

Uzman Dr. Mehmet Yıldız ise kronik romatizması olan hasta grubunda yaklaşık 500 hastanın yer aldığını kaydederek, "Hasta grubumuzda çok belirgin bir risk artışı olmadığını gözlemledik. Sonuçlarımız yüz güldürücü. Ancak hastalarımıza şunu söylememiz gerekiyor: Hastalarımızın mutlaka koruyucu önlemlere harfiyen uymaları gerekiyor. Herkes hala risk altında elbette ancak tüm korunma önlemlerine uyulduğunda romatizmal hastalığı olan çocuklarda ekstra risk söz konusu değil." diye konuştu.

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