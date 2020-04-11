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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

ABD’de yeni tip koronavirüs salgınının en fazla etkili olduğu New York’ta okulların eylüle kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Islam Doğru   | 11.04.2020
Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, okulların bu dönem kapalı kalacağını belirterek, "Bu kolay bir karar değil ama doğru bir karar." ifadelerini kullandı.


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De Blasio, yaza kadar internet üzerinden eğitime devam edileceğini, nisan sonuna kadar ihtiyacı olan öğrencilere gerekli cihazları dağıtacaklarını söyledi.

Uzaktan öğrenimin giderek daha iyi çalıştığını belirten de Blasio, "Bu karar açıkça birçok hayatı kurtarmaya yardım edecek." diye konuştu.

ABD’deki en geniş okul sistemine sahip New York’ta 1800 okul ve 1,1 milyon öğrenci bulunuyor.

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