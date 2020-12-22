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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorun son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 48 yaşındaki aile hekimi, sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ile "sağlık çalışanlarına yardımcı olun" mesajı verdi.

Muhittin Çakır   | 22.12.2020
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorun son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun Fotoğraf: facebook.com

Denizli

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Denizli'nin Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Soner Oğuz, 17 Aralık'ta üşüme ve ateş belirtisi üzerine gittiği Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu öğrendi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Oğuz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Oksijen tedavisi uygulanan doktor, daha sonra Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Evli ve ikiz çocuk babası Oğuz, müdahaleye rağmen bu sabah hayata gözlerini yumdu.

"Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen"

Oğuz'un hastaneye gittiği gün sosyal paylaşım sitesinde yazdığı mesaj sevenlerini üzüntüye boğdu.

Aile hekimi Soner Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

"Hafif üşüme, titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşam Kovid-19 olduğumu öğrendim. 'Son nefes' dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım, bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Önce sağlık, lütfen dikkat edin."

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