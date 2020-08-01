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Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik,Emre Aytekin   | 01.08.2020
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi hayatını kaybetti.

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