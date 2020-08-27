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Koronavirüs

Kovid-19’la mücadelede vatandaşlarından 'en düşük' puanı ABD ve İngiltere aldı

Kovid-19 ile mücadeledeki performansıyla ilgili bir düzineden fazla ülkenin vatandaşları arasında yapılan ankette, kendi ülkelerine en düşük notu verenler ABD'liler ve İngilizler oldu.

Mücahit Oktay   | 27.08.2020
Kovid-19’la mücadelede vatandaşlarından 'en düşük' puanı ABD ve İngiltere aldı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki performansıyla ilgili bir düzineden fazla ülkenin vatandaşları arasında yapılan ankette, kendi ülkelerine en düşük notu verenler ABD'liler ve İngilizler oldu.

Amerikan araştırma şirketi PEW, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en gelişmiş ekonomiye sahip 14 ülke vatandaşına, "Kovid-19'la mücadelede hükümetlerinin ortaya koyduğu çaba" konusunda sorular yöneltti.

ABD ve İngiltere vatandaşları, ülkelerinden en az memnuniyet duyanlar arasında ilk 2 sırayı paylaştı.

Ankette, ABD'de salgın döneminde ülkenin birliğinin arttığına inananların sayısı yüzde 18 olurken ABD bu oranla kendisinden sonra en düşük rakamlara sahip Almanya ve Fransa'nın yüzde 21 gerisinde kaldı.

En yüksek yüzde Danimarka'nın

Salgın döneminde ülkesine en çok kredi verenler ise Danimarka vatandaşları oldu.

Her 10 Danimarkalıdan 7'si (yüzde 72) salgın döneminde ülkesinde birlikteliğin ve yardımlaşma duygusunun arttığına inandığını söyledi.

Partizan yaklaşım istatistikilere yansıdı

Verilen cevapları değerlendiren araştırma şirketi, ABD'de katılımcıların soruları yanıtlarken siyasi tercihlerinin oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD'li katılımcılardan Cumhuriyetçi Parti destekçileri, Trump yönetiminin salgınla mücadelede başarılı olduğu konusunda yüzde 76’lık bir destek verirken, Demokrat Parti taraftarlarında ise bu oran yüzde 25'te kaldı.

Washington merkezli araştırma şirketi, söz konusu sonuçlara 10 Haziran-3 Ağustos'ta 14 bin 276 kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri sonucu ulaştığını bildirdi.

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