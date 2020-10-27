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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi

İspanya'da yürütülen bir araştırmada Kovid-19 hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği tespit edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 27.10.2020
Kovid-19 ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği belirlendi.

Sonuçları "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" dergisinde yayımlanan araştırma, D vitamini eksikliği ve Kovid-19 arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırma çerçevesinde, İspanya'daki Marques de Valdecilla Üniversite Hastanesinde incelenen 216 Kovid-19 hastasının yüzde 80'inde D vitamininin eksik, erkeklerde D vitamini seviyelerinin kadınlardan daha düşük olduğu gözlendi.

D vitamini düşük olan Kovid-19 hastalarında ayrıca ferritin ve D-dimer gibi inflamatuvar işaretçilerinin serum düzeylerinin yükselmiş olduğu görüldü.

Araştırma ekibinde yer alan Cantabria Üniversitesinden Dr. Jos Hernandez, "Kanlarında D vitamini seviyeleri düşük olan Kovid-19 hastalarına, D vitamini almaları tavsiye edilmelidir. Bu yaklaşımın hem kaslara ve iskelete hem de bağışıklık sistemine yararlı etkileri olabilir." değerlendirmesini yaptı.

D vitamininin, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, D vitamini eksikliği ve Kovid-19'a bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etmişti.

ABD'nin Northwestern Üniversitesinden uzmanlar, bu bağlantıyı ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki hastanelerden topladığı Kovid-19 hastalarına ait verileri inceleyerek keşfetmişti.

Singapur'da yapılan araştırmada da D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda Kovid-19'un ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği bulgusu elde edilmişti.

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