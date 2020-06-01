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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Rusya'da yaşayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Türk vatandaşı, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Bekir Ömer Fansa   | 01.06.2020
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Selahattin Uğur'un (36) yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.

Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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