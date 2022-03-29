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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe

Prof. Dr. Ateş'in Kovid-19'un, göz damarlarında tıkanıklığa yol açıp ani görme kaybına neden olduğunu tespit ettiği araştırması tıp literatürüne girdi.

İlhami Erkılıç   | 29.03.2022
Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş, geçen yıl Kovid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kovid-19 geçirmiş veya tedavisi görmüş hastalarda yapılan muayene ve tetkiklerde görme kaybının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu ortaya koyan Ateş, bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı.

Ateş'in söz konusu hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Kovid-19'un bir komplikasyonu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğunu tespit ettiği çalışması, "Korean J Ophthalmol" tıp dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.

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