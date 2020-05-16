Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı
Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı.
Ankara
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Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.