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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor
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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı

Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı.

Orhan Onur Gemici   | 16.05.2020
Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı.

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