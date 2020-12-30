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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak saat 05.30'da Ankara'ya inecek

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İsmet Karakaş   | 30.12.2020
Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak saat 05.30'da Ankara'ya inecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

                    
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