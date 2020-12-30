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Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı
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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya indi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmet Karakaş   | 30.12.2020
Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya indi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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