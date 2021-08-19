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Koronavirüs

Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki

Türkiye'nin en düşük Kovid-19 aşısı yapılan ili konumundaki Şanlıurfa'da, aşılama oranını artırma çalışmaları kapsamında Birecik Kaymakamlığı çekilişle biner liralık hediye çeki kampanyası başlattı.

Rauf Maltaş   | 19.08.2021
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki

Şanlıurfa

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, yazılı açıklamasında, kaymakamlık öncülüğünde ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle aşıya katılımı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacağını, ilk hediyenin de çekilişle belirlenecek 18 kişiye bin liralık hediye çeki olacağını duyuran Duman, "Dün ilçemizdeki son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi." ifadelerini kullanıldı.

Bu arada Birecik ilçesinin kentteki aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçe olduğu belirtildi.




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