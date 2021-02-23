Euro
8.57
Dolar
7.05
BIST 100
1,526.92
Altın
1,807.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Koronavirüs

Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığını, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğini belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.02.2021
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta Kovid-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi.

Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce Kovid-19 ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58’inin asemptomatik olduğu bildirildi.

Antikor, anneden plasenta yoluyla transfer edildi

Uzmanlar, Kovid-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, Kovid-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (23 Şubat 2021)
'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'

Benzer haberler

Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Fizik tedavi Kovid-19 geçirenlerin şikayetlerini azaltarak egzersiz kapasitelerini artırıyor

Yerli firma Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirdi

Salgının uzaması çocukların eğitimi ve sağlığı üzerindeki etkiyi derinleştirebilir

Salgının uzaması çocukların eğitimi ve sağlığı üzerindeki etkiyi derinleştirebilir
Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Karadeniz'de yüksek, Doğu ve Güneydoğu'da düşüşte

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Karadeniz'de yüksek, Doğu ve Güneydoğu'da düşüşte
'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'

'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'