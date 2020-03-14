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Sağlık, Koronavirüs

'Koronavirüs timleri'nin zorlu mesaisi

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla zorlu bir görev üstleniyor.

Eren Bozkurt   | 14.03.2020
'Koronavirüs timleri'nin zorlu mesaisi

Adana

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınıyor.

"Koronavirüs timlerinin" zorlu mesaisi

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, bezlerle de virüsün yayılabileceği alanları özenle temizliyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Okulların tatil edilmesinden spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına kadar geniş bir şekilde alınan tedbirlerin yanında belediyeler bünyesindeki ekipler, halkın yoğun kullandığı alanların dezenfeksiyonuna büyük önem veriyor.

İbadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla zorlu bir görev üstleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı "koronavirüs timleri" de sabah ve akşam vardiyalı şekilde sürdürdükleri dezenfeksiyon öncesi hummalı şekilde hazırlık yapıyor.

Timler, belirlenen noktalara gitmeden önce titizlikle özel kıyafetlerini giyiyor, maske ve gözlüklerini takarak ekipmanlarının steril olmasına özen gösteriyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, bezlerle de virüsün yayılabileceği alanları temizliyor. Ekipler, çalışmaları bittiğinde ise kıyafet, maske ve gözlüklerini dikkatli bir şekilde çıkararak imha ediyor.

"Çok önemli bir görevimiz var"

Dezenfekte ekibinde görevli İlyas Duran, AA muhabirine, göreve başlamadan önce kendi güvenlikleri için titizlikle hazırlandıklarını söyledi.

Mühendisler eşliğinde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Duran, "24 saat koronavirüsle mücadele çalışmalarımızı yapıyoruz. Genelde toplu taşıma alanları, okullar, sağlık ocakları gibi insan sirkülasyonu olan yerleri temizliyoruz. Amirlerimiz bize riskleri anlattı. Biz de onların direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Beytullah Sarı da görevlerini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sabah şantiyede toplanıyoruz, eldivenlerimizi, kıyafetlerimizi giyiyoruz, maske ve gözlüklerimizi takıyoruz. Görevimiz zor, ilaçlama sonuçta. Tüm mesaimizi koronavirüsle mücadeleye ayırıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir şehirde yaşamasını diliyoruz." dedi.

Ziya Durmuşoğlu ise otobüs, metro, kamu kurumları, ibadethaneler, park ve alışveriş merkezi gibi halkın yoğun olduğu yaşam alanlarında 24 saat gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Kendi sağlıklarını da ön planda tuttuklarını belirten Durmuşoğlu, "En başta kendi sağlığımızı göz önünde bulundurarak malzemelerimizi tek seferlik kullanıyoruz. Sırt pompası, temizlik bezi, kişisel malzemelerimiz, kıyafetimiz, gözlüğümüz, eldivenimiz, maskemiz tam olduktan sonra amirlerimizin onayıyla çıkış yapıyoruz. İlk önceliğimiz halk sağlığı, bunun için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Tüm çabamız insanların şehir içinde rahat bir yaşam sürmesi. Gerekli önlemi önceden alıp halkımıza yararlı olmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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