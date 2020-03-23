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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Sefa Şahin   | 23.03.2020
Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.

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