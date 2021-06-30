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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den 'Açık alanda bayramlaşın' tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Açık alanda bayramlaşsak dahi maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Maskemizi taksak da Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu bilmemiz gerekir." dedi.

Tezcan Ekizler   | 30.06.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den 'Açık alanda bayramlaşın' tavsiyesi

Izmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yapılan araştırmalara göre BioNTech aşısının normal virüs için yüzde 94 koruyuculuk sağladığını, Delta varyantında bu oranın yüzde 88'e indiğini ifade etti.

Şener, "Delta varyantı, İngiltere varyantına göre 18 kat daha hızlı bulaşıyor ve akciğerlere yaygın enfeksiyon yapıyor." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şener şunları kaydetti:

"Bayramda vatandaşlarımız kurban ibadetleri ve ev ziyaretleri yapacak. Bayramlaşmalar olabildiğince kapalı alanlar yerine açık yerlerde yapılmalı. Kurban kesim alanlarında sadece yetkili kişilerin bulunması, onların dışında kişilerin kalabalık yapmaması lazım. Aşılı kişilerde bile Delta varyantı görebiliyoruz. Açık alanda bayramlaşsak dahi maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Maskemizi taksak da Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu bilmemiz gerekir. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların maske kullanımında bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Bu rahatlama salgın sürecinde olumsuzluk yaratabilir."

Türkiye'nin aşı tedarikinde sorun yaşamayan dünyadaki ve Avrupa'daki ender ülkelerden olduğunu dile getiren Şener, "Aşılanma hızımız her gün yeni rekorlar kırıyor. Günde 1,5 milyondan fazla kişi aşılanıyor. Avrupa'da aşılanan kişi sayısı ülkelere göre yüzde 10 ila 30 arasında değişiyor. Kovid-19 ve mutantlarıyla mücadelede aşılanma çok önemli. Bu konuda Türkiye'de sürü bağışıklığına ulaşılması için yüzde 60 aşılanma oranına bu hızla gidersek ağustos ayı itibarıyla ulaşırız. Delta varyantı aşılama oranı arttığı takdirde Türkiye'de vaka sayılarında artmaya neden olmaz." ifadesini kullandı.

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