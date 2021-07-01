Euro
10.33
Dolar
8.68
BIST 100
1,364.72
Altın
1,778.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19'un delta varyantının dünya genelinde giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, vakaların artmaması için normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarından taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Sertan Usul   | 01.07.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı

Ankara

Kovid-19 ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme kapsamında yeni döneme geçildi. Bu kapsamda sokağa çıkma saatleri, toplu taşıma, şehirler arası seyahat, kafe ve restoranların açılış kapanış saatleri gibi alanlardaki birçok kısıtlama sona erdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılması ve bireysel tedbirlere uymaması halinde Kovid-19 vaka sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da saptanan delta varyantının dünya genelinde giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Kayıpmaz, "Bulaştırıcılığı yüksek, akciğer hücrelerinin almaçlarına daha güçlü şekilde tutunan delta varyantının giderek yaygınlaştığı göz önünde bulundurulduğunda bireysel güvenlik çemberimizden taviz vermememiz gerekiyor. Bu yüzden özellikle kapalı, kalabalık, havalandırması kötü ortamlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının unutulmaması gerekiyor. Vakaların artmaması için normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere uyum şart." diye konuştu.

"Delta varyantına karşı en önemli gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşıdır"

Kayıpmaz, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyumun yanında aşılamanın da önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Delta varyantına karşı en önemli gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşıdır. İki doz Sinovac aşısı uygulanan bireylerin, ikinci dozdan en erken 3 ay sonra tek doz BioNTech veya Sinovac aşısı olmasıyla, diğer bireylere de çift doz BioNTech uygulanmasıyla delta varyantına karşı da etkili olabilecek yüksek nötralizan antikor düzeyi sağlanabilecek. Bu nedenle aşıların, özellikle insan hareketliliğinin artacağı, insanların memleketlerine ve tatil yörelerine gideceği Kurban Bayramı öncesinde yaygın biçimde yapılması önem taşımaktadır. Toplumsal bağışıklık hedefine ulaşma ve sağlık çalışanlarının hastalıkla mücadele çabalarına katkıyı bizler de sıramız geldiğinde aşımızı olarak verebiliriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı
Moskova'da 'yeniden' aşılama süreci başladı

Benzer haberler

Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili

Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili

Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı
Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı