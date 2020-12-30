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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için Kovid-19 uyarısı: Kalabalık ortamlar son derece yanlış olur

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Yılbaşı kutlamalarında mümkün olduğu kadar herkes evinde, ailesiyle birlikte olabilir. Kalabalıkları oluşturmak o ortamları yaratmak bence son derece yanlış olur." dedi.

İsmihan Özgüven   | 30.12.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için Kovid-19 uyarısı: Kalabalık ortamlar son derece yanlış olur Fotoğraf: İsmihan Özgüven/AA

Adana

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yılbaşında kalabalık ortamlardan kaçınılması çağrısında bulunarak, "Yılbaşı kutlamalarında mümkün olduğu kadar herkes evinde, ailesiyle birlikte olabilir. Kalabalıkları oluşturmak o ortamları yaratmak bence son derece yanlış olur. Öyle bir şey olursa kısa bir süre sonra bunun faturasını yine hep beraber öderiz." dedi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gündüz, AA muhabirine, geçen ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Alınan tedbirler, kısıtlamalar ve filyasyonunun da etkin bir şekilde yapılmasının sonuçlara olumlu anlamda yansıdığını ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz kendi şehrimizde neredeyse üçte birine kadar indik. Birtakım tedbirler alınınca gerçekten sonuçlara çok çabuk etkisi oluyor. Hastaneye başvuran hasta sayılarında anlamlı şekilde azalma oldu, bir miktar rahatladık. Umarım önümüzdeki günlerde de en azından aşıyla da toplumun bağışıklık kazanıncaya kadar mevcut tedbirlerle devam edersek sürdürülebilir bir durumu yaşayabiliriz. Özellikle son bir haftadır çok daha iyi durumdayız, vaka sayılarının azalmasıyla daha rahatladık."

Toplumun rehavete kapılması ya da kısıtlamalara adapte olmamasının sonuçlarını olumsuz anlamda hemen gösterdiğini aktaran Gündüz, bu durumun vaka ve hastanede yatan hasta sayılarını arttırdığına dikkati çekti.

Salgın süresince tedbirlere sonuna kadar uyulması çağrısında bulunan Gündüz, salgının hala devam ettiğini, virüsün ortamda olduğunu ve toplumun en azından önemli bir bölümü bağışıklık kazanıncaya kadar mutlaka disiplinden kopmamak gerektiğini söyledi.

- "Bayram, yılbaşı gibi zamanlarda virüslerin dağılımı çok artıyor"

Yılbaşında da insanların tedbirleri elden bırakmaması, komşularıyla bir araya gelmemesi çağrısında bulunan Gündüz, şöyle devam etti:

"Kısıtlamaların mantığı insan hareketliliğini önlemek. Salgın sürecinde apartman içinde ya da komşular arasında sokağa çıkmadan bir araya gelmek gerçekten çok tehlikeli. Çünkü bu kısıtlamaların mantığı insanları bir araya getirmemek, kalabalık ortamlara sokmamak. İnsanlar, bunu düşünerek mutlaka kendi tedbirlerini alsın. Yoksa sokağa çıkma kısıtlamaları olmazdı zaten, eğer bu şekilde delinecekse hiçbir anlamı yok. Gerçekten birden bire sayılar artabilir böyle zamanlarda. Bayram, yılbaşı gibi zamanlarda zaten bu tür virüslerin dağılımı, yayılımı çok artıyor. Yılbaşı kutlamalarında mümkün olduğu kadar herkes evinde, ailesiyle birlikte olabilir. Kalabalıkları oluşturmak o ortamları yaratmak bence son derece yanlış olur. Öyle bir şey olursa kısa bir süre sonra bunun faturasını yine hep beraber öderiz."

- "Baharda sayıların çok azalacağını öngörüyorum"

Gündüz, aşı yaptırmanın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun önemli bir kısmı bu aşıyı yaptırmak için eğer hemfikirse o zaman özellikle baharda sayıların çok azalacağını öngörüyorum. Bakanımız açıklama yaptı, bu aşı çalışmasının ön raporunda, yüzde 90'ların üzerinde bir etkinlik olduğu bildirildi. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla da toplumun gerçekten önemli bir kısmı bu aşıyı yaptırır ise bizim nisandan, mayıstan sonra çok daha rahatlayacağımız çok açık. Ama dediğim gibi birincisi toplumun rehavete kapılmaması, disiplini elden bırakmaması gerekiyor. En azında bir günde bütün toplumu aşılayamıyoruz. Birkaç ay sürecek, bağışıklık kazanma süreci de olacak. Dolayısıyla da bizim kış aylarında, bahar aylarının başında bile tedbirlere devam ederek yaşantımızı sürdürmemiz gerekiyor ki güzel bir yaza doğru gidelim."

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