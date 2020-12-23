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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.12.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

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