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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.

Elif Küçük, Zeynep Rakipoğlu   | 28.10.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplandı

Bu arada, İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz." ifadesini kullandı. 

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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor

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