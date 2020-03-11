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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu 3 bakanın katılımıyla toplanacak

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Ticaret Bakanı Pekcan katılacak.

Barış Gündoğan   | 11.03.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu 3 bakanın katılımıyla toplanacak

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

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