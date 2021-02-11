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Sağlık, Koronavirüs

Koca, yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin aşılanmaya başlanacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlanılacağını açıkladı.

Hamdi Çelikbaş   | 11.02.2021
Koca, yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin aşılanmaya başlanacağını bildirdi

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu.

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