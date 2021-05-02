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Türkiye, Koronavirüs

Kısıtlamadan muaf sektör çalışanlarına 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi

Muhammed Boztepe   | 02.05.2021
Kısıtlamadan muaf sektör çalışanlarına 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."

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