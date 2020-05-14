Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.
Kırklareli
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Maske takmanın önemine işaret edilen açıklamada, "İl genelinde tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmeleri zorunludur." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.