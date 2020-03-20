Kırklareli'nde koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
Kırklareli'nde belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Kırklareli
Kırklareli'nde belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
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Ekipler, kent genelinde taksiler, taksi durakları, minibüsler, ibadethaneler, okullar ve otogar gibi halkın en çok kullandığı toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek, vatandaşlara, uyarıların yer aldığı broşürleri dağıttı.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.
Kalabalık alanlardan herkesin uzak durması gerektiğini anlatan Kesimoğlu, salgının yayılmasını önlemek için vatandaşların evlerinden zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istedi.
Kesimoğlu, kent genelindeki parklar ve çeşitli alanlarda bulunan bankların kaldırıldığını ifade etti.
Tırnova Caddesi'nde çay ocağı işletmecisi Ercan Keskin de belediye ekiplerinin çalışmalarını desteklediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.