Euro
9.31
Dolar
7.91
BIST 100
1,185.02
Altın
1,910.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi.

Özgün Tiran   | 14.10.2020
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Artık 24 saat alanda olacaklarını ifade eden Bilgin, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Tedbirlerin arttırılacağına dikkati çeken Bilgin, bundan sonra "6 saat uyuma geri kalan çalışma" sloganı ile hareket edileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getiren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maske, mesafe ve temizlik değil ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler.

Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik
Katalonya'da Kovid-19 vaka artışlarına karşı ek önlemler açıklandı

Benzer haberler

Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Meksika'dan 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi

Meksika'dan 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi
İran'da son 24 saatte 279 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 279 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti