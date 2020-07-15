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Sağlık, Koronavirüs

Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi

Kırgızistan'da Kovid-19'a yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Abdullah Yasin Güler   | 15.07.2020
Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistanda Kovid-19 tanısı konulan 57 yaşındaki Yusuf U, 56 yaşındaki İsmail B, 47 yaşındaki Süreyya Ş. ve 15 yaşındaki Mustafa Berke Ş, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, bu kişileri yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Planlama kapsamında uçak, Ankara-Bişkek-Adana güzergahının ardından yurda döndü.

İsmail B, Süreyya Ş. ve Mustafa Berke Ş. Ankara Esenboğa Havalimanı, Yusuf U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

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