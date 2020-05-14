Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor

Kilis Valiliği, Kovid-19 vakalarının önemli kısmının yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek, herkesi tedbirlere uymaya davet etti.

İzzet Mazı   | 14.05.2020
Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor

Kilis


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Vakalarla ilgili tespitlerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Vakaların önemli kısmının, yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri ile kalabalık yerlerde bulunma ve maskesiz dışarı çıkmaktan kaynaklandığı müşahede edilmektedir. Bunların yanı sıra, geniş katılımlı cenaze definleri, taziye ve hasta ziyaretleri de hastalığın en çok bulaştığı durumların başında gelmektedir. Lütfen anılan durumlardan uzak duralım. Sosyal mesafemizi, sevdiklerimizin ve bizlerin iyiliği için tavizsiz koruyalım. Bu süreci el birliğiyle ve alacağımız tedbirlerle atlatacağız."

Normalleşme için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, maske ve sosyal mesafe kuralından taviz verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kalabalıktan uzak durulmasının istendiği açıklamada, "Kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim, taziye ve hasta ziyaretlerini erteleyelim, evimiz dışında kapalı mekanlardan uzak duralım, bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım ve lütfen evimizde kalalım." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı
Astronotlar SpaceX'in insanlı test seferi için karantinaya girdi
İçişleri Bakanlığı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı
İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor
Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma

Benzer haberler

Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma

Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor

Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 854'e yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 854'e yükseldi
Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı