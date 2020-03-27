Kazakistan ve KKTC'den gelen 314 kişi yurtlara yerleştirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 130 kişi ve KKTC'den getirilen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü Bolu ve Niğde'deki yurtlara yerleştirildi.
Bolu/Niğde
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Kazakistan'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi.
Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Moldova'dan 40 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, Niğde'de yurda yerleştirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Öğrenciler ve tır şoförleri daha sonra polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.