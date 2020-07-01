Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 pozitif vaka bulunduğunu söyledi.

İsmail Kaplan   | 01.07.2020
Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 pozitif vaka bulunduğunu bildirdi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında konuşan Öksüz, Kars'taki Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Öksüz, ülke genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili başarılı mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, "Süreci çok iyi yönettik, çeşitli tedbirler aldık, kurallar koyduk, bunları uygulamaya çalıştık ama bu süreç bitmiş değil, henüz 'salgın bitti, normal hayatımıza dönelim, herkes istediği gibi hareket etsin' deme noktasına değiliz." dedi.

Toplu halde düzenlenen organizasyonlarda dikkatli olunması uyarısında bulunan Öksüz, "Düğün, nişan gibi merasimlere çok dikkat edelim, kurallara uygun şekilde riayet edelim aksi taktirde bize maalesef hastalık olarak dönüyor. Büyük şehirlerde Karslı hemşehrilerimiz çok sayıda var, zaman zaman bunlar yaz ayının da etkisiyle şehrimize geliyorlar, yakınlarını, akrabalarını ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlere dikkat edelim, olabildiğince bu ziyaretleri erteleyelim. Şu an itibarıyla normal serviste 2 hastamız var, onun dışında yoğun bakımda ya da entübe dediğimiz hasta bulunmaması ilimiz açısından çok sevindirici bir durum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi
Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındı

Benzer haberler

Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı

Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı

Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Japonya'da ilk Kovid-19 aşı adayının klinik denemeleri başladı

Japonya'da ilk Kovid-19 aşı adayının klinik denemeleri başladı
Ağız-diş sağlığı sektörü normalleşmeyle birlikte dış pazara açılmayı hedefliyor

Ağız-diş sağlığı sektörü normalleşmeyle birlikte dış pazara açılmayı hedefliyor