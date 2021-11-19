Dolar
11.27
Euro
12.74
Altın
1,849.22
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sağlık Bakanlığı binası önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.

Lejla Biogradlija   | 19.11.2021
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı Fotoğraf: Rusmin Radic - AA

Podgorica

Vatandaşlar Grubu isimli girişimin gerçekleştirdiği anma programı kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Karadağ'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 2 bin 231 kişinin unutulmaması gerektiği ifade edilerek can kaybının artmaması için hükûmete Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda daha hassas davranması çağrısında bulunuldu.

Karadağ'da toplam vaka sayısı 153 bin 743 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
Türkiye'de 23 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Türkiye'de 23 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 768 bin 703’e çıktı

Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde

Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı