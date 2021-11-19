Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sağlık Bakanlığı binası önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.
Podgorica
Vatandaşlar Grubu isimli girişimin gerçekleştirdiği anma programı kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada, Karadağ'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 2 bin 231 kişinin unutulmaması gerektiği ifade edilerek can kaybının artmaması için hükûmete Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda daha hassas davranması çağrısında bulunuldu.
Karadağ'da toplam vaka sayısı 153 bin 743 olarak kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.