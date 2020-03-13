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Türkiye, Koronavirüs

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler idari izinli sayılacak

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Eda Özdener   | 13.03.2020
Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler idari izinli sayılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi. 

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."

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Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler idari izinli sayılacak