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Türkiye, Koronavirüs

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 20.08.2020
Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde dün güvenlik görevlileri tarafından yapılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında R.B. isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulduğu belirtildi. 

Polis memurlarının uyarısına hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık veren R.B'nin yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine gözaltına alınmak istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

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